5 Bédouins inculpés de terrorisme suite aux affrontements de mai

8 Août 2021 à 19h09 | Les suspects sont accusés d’avoir incendié des pneus pour bloquer la route 31, ciblé des Juifs, et lancé des pierres sur des conducteurs juifs lors du conflit avec Gaza



Cinq résidents bédouins de la ville de Kuseife, dans le sud du pays, ont été inculpés de terrorisme dimanche, pour des actes de violence présumés commis en mai lors du conflit armé entre Israël et le Hamas.



Les incidents se sont produits sur la route 31, entre Beer Sheva et la mer Morte, dans la nuit du 11 au 12 mai, a indiqué la police israélienne dans un communiqué.



Un effort conjoint de la police et du service de sécurité du Shin Bet a permis l’arrestation de suspects à partir de mi-juillet. Bien que le communiqué ne précise pas combien d’individus ont été arrêtés, cinq suspects ont été inculpés pour des actes de terrorisme commis sur la route 31 entre la jonction Shoket et la ville d’Arad, à proximité d’un viaduc.



Il s’agit d’Abdalla Nesarsah, de Shadi Nesarsah, de Nihad Nesarsah, de Salaman Al-Saraiah et de Naggi Al-Saraiah, tous citoyens israéliens entre 20 et 30 ans et résidents de Kuseife.

