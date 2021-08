LIBAN – Une délégation du parti Taqaddom au Sud-Liban en signe de solidarité avec les villageois druzes

8 Août 2021 à 17h13 | Une délégation du parti Taqaddom, issu de la société civile, s’est rendue dimanche à Chouaya au Sud-Liban en signe de solidarité avec ce village, dont des cultivateurs avaient été agressés vendredi après l’interception de membres du Hezbollah qui avaient tiré des roquettes sur Israël depuis les abords de la localité.



La délégation a été reçue par les habitants du village, et elle a acheté des quantités de figues pour aider les villageois. La visite avait pour but de « soutenir les habitants du village dans leur position face aux tentatives de déstabiliser la sécurité au Liban », selon le parti Taqaddom.



“Les gens ne doivent pas payer le prix des erreurs des politiciens qui tentent d’ouvrir des guerres à nos dépens, nous devons être solidaires”, a déclaré à L’Orient-Le Jour Mark Daou, l’un des fondateurs de Taqaddom.



Les figues seront disponibles en deux points de vente à Beyrouth et au Mont Liban, et il est possible d’appeler le 81-085252 pour toute information.



Vendredi, dans une première au Liban, un camion transportant un lance-roquettes utilisé par le Hezbollah pour cibler Israël a été intercepté par des habitants de ce village druze du caza de Hasbaya. Une vidéo largement diffusée sur les réseaux sociaux montrait des villageois en colère, certains en tenue traditionnelle druze, bloquant le passage du camion et accusant le parti chiite de mettre en danger des vies civiles en lançant des roquettes depuis des zones proches de secteurs résidentiels.



Les quatre miliciens du Hezbollah ont été remis à l’armée libanaise, qui les a par la suite relâchés. Ils ont été accueillis en héros à leur retour dans le Sud, selon des vidéos mises en ligne par des partisans du parti pro-iranien. La réponse à l’incident de Chouaya n’a pas tardé à venir : des hommes proches du Hezbollah ont ainsi chassé des agriculteurs druzes de Hasbaya qui venaient écouler leur récolte de figues à Saïda, au Sud-Liban, les forçant à partir.

