Israël vs Hezbollah : la France fidèle à elle-même

8 Août 2021 | La France refuse toujours de faire une différence morale entre les organisations terroristes arabes et l’armée israélienne qui protège ses citoyens. Après les derniers événements, le Quai d’Orsay a une nouvelle fois publié un communiqué renvoyant dos-à-dos agressés et agresseurs: « La France est préoccupée par la montée des tensions entre le Liban et Israël le long de la Ligne bleue faisant suit aux tirs intervenus depuis le 20 juillet dernier. Elle appelle toutes les parties à respecter la cessation des hostilités, à prévenir toute violation de la Ligne bleu, à respecter pleinement les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et à coopérer avec la force intérimaire des Nations-Unies au Liban (FINUL), qui joue une rôle essentiel pour prévenir toute escalade sur le terrain ».



Passons sur le ridicule des derniers mots, mais Paris n’apprécierait pas particulièrement de voir ses soldats qui participent à l’Opération Barkhane au Mali être mis au même niveau que les terroristes musulmans sanguinaires qui sèment la terreur dans le Sahel. Et à plus de 4000 km de l’hexagone.

