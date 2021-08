Bennett somme le Liban de cesser les tirs de roquettes vers Israël

8 Août 2021 à 14h06 | Le PM israélien accuse le Hezbollah et l’Iran d’entraîner le Liban dans une guerre avec l’Etat hébreu.



Benyamin Nétanyahou, Naftali Bennett, a mis en garde dimanche le gouvernement et l’armée libanaise contre les conséquences du comportement du Hezbollah, les sommant d’empêcher les tirs de roquettes effectués par le Hezbollah contre l’Etat hébreu. M. Bennett a lancé sa mise en garde à ce propos au début de la réunion du Conseil des ministres israélien, au lendemain d’un discours du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, affirmant être prêt à un conflit.



“L’Etat libanais et l’armée libanaise doivent assumer la responsabilité de ce qui se passe dans leur arrière-cour”, a déclaré le Premier ministre israélien. Le Hezbollah, qui s’autoproclame fer de lance de la résistance contre Israël, a tiré vendredi plus de dix roquettes en direction d’Israël, qui a riposté par des frappes d’artillerie, faisant craindre une escalade majeure. Les roquettes du Hezbollah ont visé des territoires dans la région disputée du plateau du Golan israélien par Israël depuis 1967, au lendemain de frappes aériennes israéliennes sur le sud du Liban, en représailles à des tirs de roquettes non revendiqués.



“Pour nous, peu importe qu’il s’agisse d’une organisation palestinienne ou de rebelles indépendants. Israël n’acceptera pas les tirs de roquettes contre son territoire. Le Liban doit contrôler les terroristes tirant des roquettes sur Israël, quels qu’ils soient”, a martelé M. Bennett. Israël et le Hezbollah s’étaient livrés à une guerre meurtrière de 33 jours en 2006 qui avait fait 1200 morts côté libanais, en majorité des civils, et 160 Israéliens, pour la plupart des soldats. Depuis, les deux camps évitaient tout embrasement, en vertu d’un accord quasi tacite sur les règles d’engagement.

