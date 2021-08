«Mais que faisait encore cet individu en France?»: la classe politique réagit au meurtre d’un prêtre en Vendée

9 Août 2021 à 20h36 | Les réactions affluent après l’assassinat d’un prêtre par un réfugié rwandais en Vendée. Le fait que le meurtrier soit l’incendiaire présumé de la cathédrale de Nantes choque, celui qu’il soit resté en France interroge.



Le meurtre en Vendée du père Olivier Maire a ému la classe politique, qui n’a pas tardé à réagir. Beaucoup ont salué l’œuvre et la vie du prêtre catholique, en charge des frères missionnaires Montfortains.



Le sénateur Bruneau Retailleau (LR) a le premier rendu hommage à la «bonté» et à la «profondeur de la foi» de la victime.



Emmanuel Macron lui a emboîté le pas, célébrant un prêtre dévoué «à l’amour de l’autre». Le Président a rappelé l’importance de «protéger ceux qui croient», alors que le drame réveille le souvenir du meurtre du père Hamel, en 2016.



Mais de nombreux messages d’indignation et d’incompréhension ont également afflué. Le suspect, qui s’est livré à la police, est en effet soupçonné d’avoir incendié la cathédrale de Nantes en juillet 2020. Le maintien sur le territoire français de ce réfugié rwandais après son acte en a intrigué plus d’un.



Bruno Retailleau, qui connaissait par ailleurs la victime, s’est sobrement demandé ce que ce sans-papier rwandais «faisait encore» en France.



Même son de cloche pour le vice-président du RN, Jordan Bardella, qui a sommé Darmanin de s’expliquer sur la présence du pyromane en Vendée, parlant de faillite totale et de «responsabilité immense».



Le père Olivier Maire a été retrouvé mort à Saint-Laurent-sur-Sèvre, dans sa communauté religieuse. Le suspect, qui s’est rendu à la police, était justement hébergé par les frères missionnaires Montfortains. Incarcéré plusieurs mois, il avait été remis en liberté sous contrôle judiciaire en juin, rapporte France 3. Après un passage en hôpital psychiatrique, il avait été recueilli par les religieux.

