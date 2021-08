20 ans après : les millions amassés par les terroristes du « Sbarro »

9 Août 2021 | Le 9 août 2001 était commis l’un des attentats les plus meurtriers de l’histoire d’Israël. Un terroriste musulman, Izz al-Din Shuheil al-Masri, pénétrait dans le restaurant « Sbarro » en plein de centre de Jérusalem, portant un étui de guitare dans lequel avaient été placés 10kg d’explosifs ainsi que des écrous et des boulons pour faire un maximum de victimes. Le résultat fut terrible : quinte personnes furent tuées dont une femme enceinte et sept enfants, et plus de cent-trente blessées. Parmi les victimes, cinq membres d’une même famille d’origine néerlandaise, Schijveschuurder.



Lundi soir, le Dr. Morris Hirsch, responsable du département juridique de l’association Palestinian Media Watch a révélé dans les médias qui acceptent de l’inviter l’ampleur du scandale des salaires versées aux terroristes par l’Autorité Palestinienne et notamment à ceux qui ont commandité et préparé cet attentat odieux. Les chiffres sont effarants : depuis 2001, l’AP a versé près de 3,9 millions de shekels aux terroristes liés à cet attentat : à ceux qui sont encore détenus – à l’image du commanditaire ‘Abdallah Barghouti – à ceux qui ont été libérés lors de la transaction Shalit ainsi qu’à la famille de l’auteur direct de l’attentat.

