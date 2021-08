La mode des plantes d’intérieur ferait les affaires d’un réseau mondial de contrebande

10 Août 2021 à 15h51 | L’obsession des millennials pour les plantes d’intérieur pourrait profiter à des vols criminels de plantes sauvages dans le monde entier, a rapporté The Telegraph ce dimanche 8 aout. Pendant la pandémie, les citadins mis en quarantaine ont vu dans les plantes d’intérieur une occasion de “faire entrer l’extérieur”, a déclaré Eliza Blank, PDG de la société de plantes The Sill, à Insider. #PlantTikTok compte 3,5 milliards de vues sur l’application du réseau social, et #succulents est lié à 12,2 millions de posts sur Instagram. Certains “plantfluencers” des réseaux sociaux filment de courtes explications sur la manière de prendre soin d’une plante d’intérieur, tandis que d’autres diffusent des visites de leur appartement couverts de plantes.



Aujourd’hui, le boom des plantes d’intérieur sur les réseaux sociaux pourrait contribuer à un marché noir des plantes succulentes. Les contrebandiers déterrent les succulentes et les cactus pour répondre à la demande croissante de végétaux en Asie, en Europe et en Amérique du Nord. Les opérations de braconnage se multiplient en Afrique du Sud, où l’on trouve près d’un tiers de toutes les plantes succulentes sur la planète.



Selon des médias sud-africains, un citoyen américain lié à l’entreprise “Never Enough Cactus” de Los Angeles a été arrêté en avril dernier après avoir braconné 8 000 espèces de Conophytum, une plante succulente menacée originaire de la région. Il a été condamné à deux ans de prison et s’est vu interdire d’entrer à nouveau dans le pays.



Cette année, deux braconniers sud-coréens ont été arrêtés au Cap pour la possession illégale de 60 000 de ces mêmes plantes succulentes. En février 2020, des fonctionnaires italiens ont fait une descente sur plus de 1 000 cactus braconnés, d’une valeur d’environ 1,2 million de dollars (1 million d’euros) sur le marché noir, selon le New York Times.

