La Chine vide la France de ses forêts et de son bois, une “aberration économique et écologique” selon les instances

10 Août 2021 à 19h41 | La Chine achète de plus en plus de bois français. La fédération nationale du bois souhaite freiner ces exportations pour protéger l’approvisionnement des scieries et des transformateurs français.



La filière bois en a ras-le-bol. Les achats chinois de chênes français ont grimpé de 42 % à fin mai, par rapport à 2020. Et même de 66 % pour les résineux. Et cette hausse de la demande pose problème : il n’y en a plus assez pour les transformateurs européens. Entre janvier et mai 2021, il est parti 187 167 m3 de chêne français en Chine directement de la forêt française sans aucune transformation. La Fédération nationale du bois (FNB) lance un cri d’alarme aux instances européennes afin de réduire les exportations de grumes, soit des troncs d’arbres non transformés.

Lire l’article complet sur https://www.ladepeche.fr