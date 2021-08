Antisémitisme: Un grand scientifique russe de 82 ans battu dans un bus à Moscou

11 Août 2021 | L’agresseur criait “Hitler aurait dû finir le travail, alors je vais le faire pour lui”, alors qu’il frappait et poursuivait le chercheur du programme spatial, Vladimir Tselin



JTA – Un éminent scientifique russe de 82 ans a été agressé dans un bus à Moscou par un assaillant beaucoup plus jeune qui a crié que « Hitler aurait dû finir le travail, alors je vais le faire pour lui ».



L’agresseur a commencé à frapper Vladimir Tselin, un chercheur sur les radiations qui a travaillé sur le programme spatial russe, peu après que Tselin fut monté dans un bus pour se rendre au travail vendredi dernier, a rapporté dimanche le site d’information MK.



En criant sur les Juifs et Hitler, l’homme a suivi Tselin hors du bus après que ce dernier fut descendu pour échapper à l’agression.

Lire l’article complet sur https://fr.timesofisrael.com