La Chine condamne le Canadien Michael Spavor à onze ans de prison pour espionnage

11 Août 2021 à 06h24 | Le Canada, qui évoque la possibilité de faire appel, a « condamné » la décision de la justice chinoise. Elle aggrave davantage les relations entre Pékin et Ottawa.



La détention de Michael Spavor était jugée « arbitraire » par le Canada, sa condamnation est qualifiée d’« inacceptable et injuste ». Le consultant canadien a été condamné, mercredi 11 août, à onze ans de prison pour espionnage.



Il avait été arrêté dans le courant de décembre 2018, dans ce qui est perçu au Canada comme une mesure de représailles après l’arrestation quelques jours auparavant à Vancouver de Meng Wanzhou, la directrice financière du géant chinois des télécoms Huawei.



Michael Spavor a « été reconnu coupable d’espionnage et d’avoir volé des secrets d’Etat » et est « condamné à onze ans d’emprisonnement, à la confiscation de ses biens personnels à hauteur de 50 000 yuans [6 600 euros] et à l’expulsion », a fait savoir un tribunal de Dandong (nord-est), à la frontière nord-coréenne, où le Canadien avait été jugé en mars 2021. Il n’est pas spécifié quand aura lieu cet éloignement du territoire chinois, mais il devrait suivre l’issue de la période de détention.



Le premier ministre canadien, Justin Trudeau, a qualifié la condamnation et la peine d’« inacceptables et injustes ». « Le verdict rendu aujourd’hui pour M. Spavor arrive après plus de deux ans et demi de détention arbitraire, un manque de transparence dans le processus judiciaire et un procès qui n’a même pas satisfait aux normes minimales requises par le droit international », a-t-il déclaré dans un communiqué.

