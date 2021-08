La Chine a lancé une cyberattaque massive contre Israël

10 Août 2021 à 23h20 | Une cyberattaque massive contre Israël provenait probablement de la Chine, qui a touché des dizaines d’institutions gouvernementales et d’organisations privées, selon un rapport d’une société de sécurité.



La société internationale de cybersécurité FireEye a fait cette annonce lundi, après avoir examiné l’attaque au cours des deux dernières années, a rapporté Haaretz.



Il s’agissait de la plus grande cyberattaque contre Israël depuis la Chine, et « faisait partie d’une campagne plus large qui visait de nombreux autres pays, dont l’Iran, l’Arabie saoudite, l’Ukraine, l’Ouzbékistan et la Thaïlande », selon Haaretz.



Les entités étatiques et privées qui ont été ciblées par l’attaque en 2019-2020 appartenaient aux domaines de la défense, des technologies de l’information, du transport maritime, des universités, des télécommunications et de la haute technologie.



FireEye a déterminé que la cyberattaque provenait des services de renseignement chinois et du ministère de la Sécurité d’État en comparant les outils de piratage qui avaient été utilisés dans des attaques antérieures similaires à ceux utilisés dans celui-ci.



Les cibles populaires comprenaient les entreprises informatiques, car les pirates pouvaient atteindre d’autres entreprises par leur intermédiaire. Les informations que la cyberattaque visait à voler étaient l’intelligence d’affaires, le savoir-faire et les secrets commerciaux.

