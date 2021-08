Le président iranien souffre de troubles mentaux, avertit Israël auprès du chef de la CIA

11 Août 2021 à 09h36 | Le chef du Mossad a confié à W. Burns un dossier sur Ebrahim Raïssi, un homme “cruel, corrompu et instable”



Israël a accueilli mardi le chef de l’Agence centrale de renseignement des États-Unis (CIA), William Burns, pour des entretiens axés sur l’Iran, Jérusalem tentant d’empêcher tout rapprochement américain avec Téhéran.



Lors d’une réunion avec le nouveau directeur du Mossad, David Barnea, un responsable de l’agence israélienne a remis à M. Burns des informations destinées à présenter le président iranien comme indigne de confiance et incapable de négocier un nouvel accord nucléaire ou de respecter ses engagements, a rapporté Channel 12.



Selon cette source, David Barnea a confié à William Burns un dossier sur Ebrahim Raïssi le décrivant comme exceptionnellement “cruel, corrompu et mentalement instable”.



“Le Mossad a déclaré que le président iranien souffrait de troubles mentaux”, a rapporté la chaîne sans citer de sources.

Lire l’article complet sur https://www.i24news.tv