Israël s’apprête à étendre le pass vert, la 3e dose bientôt pour les 45 ans ?

11 Août 2021 à 14h29 | Les citoyens de plus de 3 ans non vaccinés devront fournir un test négatif pour participer à des événements



Le Premier ministre Naftali Bennett s’est mis d’accord mardi avec les hauts responsables de la santé sur un élargissement des restrictions du COVID-19, selon de multiples articles de presse, dans le but d’endiguer un pic de cas de coronavirus provoqué par la variante Delta.



Parmi les participants à la réunion : le ministre de la Santé, Nitzan Horowitz, les directeurs du bureau du Premier ministre et du ministère de la Santé, la responsable de la santé publique, Sharon Alroy-Preis, et d’autres professionnels des ministères de la Santé et des Finances.



Les parties ont convenu de recommander que le laissez-passer vert s’applique à la plupart des événements et des activités de loisirs, ce qui signifie que les Israéliens devront prouver qu’ils sont vaccinés, qu’ils se sont rétablis du COVID-19 ou qu’ils ont été testés négatifs pour le virus au cours des 72 dernières heures, afin de pouvoir entrer dans la plupart des entreprises.

