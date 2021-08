Ce scientifique fantôme qui défend la Chine

Un biologiste suisse a dénoncé sur Facebook les pressions américaines sur l’enquête portant sur l’origine du coronavirus. Son discours a été relayé par de nombreux médias chinois. Mais Wilson Edwards n’existe pas.



Selon les propos de ce prétendu Wilson Edwards, les Américains font pression sur les milieux scientifiques et l’OMS pour qu’ils appuient la thèse selon laquelle le virus aurait échappé à un laboratoire de Wuhan (Chine).



Un biologiste suisse du nom de Wilson Edwards fait couler beaucoup d’encre depuis quelques jours, comme le rapportent la «RTS» ou encore le « Guardian». Né à Berne, cet éminent scientifique a dénoncé la politisation de la pandémie de Covid-19 par les Etats-Unis. D’après lui, les Américains font pression sur les milieux scientifiques et l’OMS pour qu’ils appuient la thèse selon laquelle le virus aurait échappé à un laboratoire de Wuhan (Chine). Les accusations du Suisse ont été relayées par de nombreux médias chinois. Or, Wilson Edwards n’a jamais existé, selon l’ambassade de Suisse à Beijing.

Lire l’article complet sur L’essentiel,