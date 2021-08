Après les incendies, des inondations massives frappent la Turquie

| Après les vastes incendies meurtriers dans le sud, la Turquie doit faire face à des pluies diluviennes dans le nord. [Kadir Yildirim – afp]



Alors que la Turquie se remet à peine des vastes incendies qui ont fait huit morts dans le sud touristique, des pluies diluviennes ont provoqué des inondations massives et des glissements de terrain dans le nord. Un hôpital a dû être évacué et une femme est portée disparue.



Les 45 patients d’un hôpital de la province de Sinop ont dû être transportés vers un autre établissement en raison de la montée des eaux, a expliqué le ministre de la Santé.



“Il s’agit d’une catastrophe que nous n’avions pas vécue depuis 50 ou 100 ans, peut-être. Nous avons enregistré par endroits des records de précipitations”, a déclaré de son côté le ministre de l’Agriculture et des Forêts.

