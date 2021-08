Le mouvement terroriste Hamas aurait bloqué une inspection de l’ONU dans une école

11 Août 2021 à 16h53 | Un tunnel partait de l’établissement ; l’équipe devait vérifier la sécurité des lieux pour la rentrée scolaire ; l’UNRWA avertit que les élèves ne reviendront pas sans inspection



Le mouvement terroriste Hamas a empêché des experts des explosifs, une équipe déléguée par les Nations unies, d’accéder à une école de l’Agence chargée des réfugiés palestiniens dans la bande de Gaza. Un tunnel creusé par le groupe terroriste y avait été découvert pendant le conflit du mois de mai, a fait savoir mardi la station de radio Kan.



L’équipe avait été chargée par l’UNRWA (Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés palestiniens) de s’assurer que l’école préparatoire pour garçons Zaitoun présentait la sécurité nécessaire pour permettre le retour des élèves, alors que la rentrée scolaire se rapproche. Les spécialistes devaient s’assurer qu’aucune munition n’ayant pas explosé se trouvait encore dans le tunnel, résultant des combats entre l’armée israélienne et le Hamas.



Des sources de la bande de Gaza ont expliqué que les experts étaient arrivés sur les lieux mais que quand le Hamas l’avait su, des agents de police avaient été envoyés pour les bloquer et pour leur demander de partir immédiatement.

