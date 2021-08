Le nouveau gouvernement iranien composée de personnes sanctionnées [par les États-Unis]

12 Août 2021 à 01h33 | Mercredi, le nouveau président iranien Ebrahim Raisi a présenté une liste de ses nominations au cabinet(link is external) au parlement iranien pour confirmation. Alors que la prise de décision en matière de politique étrangère est dirigée par le guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei et que le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) exerce un grand contrôle, les membres du Conseil suprême de sécurité nationale (SNSC) jouent un rôle dans la recherche d’un consensus dans le système iranien. C’est là que la présidence peut mettre le pouce sur la balance – quoique de manière limitée – avec les nominations ministérielles.



Le président exerce les fonctions de président du SNSC et, traditionnellement, les membres du gouvernement comprennent les ministres des Affaires étrangères, du Renseignement et de l’Intérieur, avec d’autres fonctionnaires participant en fonction du sujet. Les autres membres comprennent bien sûr ceux dont les postes sont directement nommés par le guide suprême. Dans la pratique, le guide suprême iranien a également eu un droit de veto sur les ministères les plus sensibles, en particulier ceux mentionnés ci-dessus, ainsi Raisi ne soumettrait pas ces nominations au parlement s’il n’avait pas reçu l’approbation du bureau du guide suprême. Sous l’administration actuelle, le président, le premier vice-président, le chef de cabinet présidentiel et les ministres désignés pour la défense, l’intérieur, les routes et les aménagements urbains, le tourisme et le pétrole sont tous des individus sanctionnés.

