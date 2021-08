Pologne: le parlement adopte la loi interdisant la restitution des biens appartenant aux Juifs

11 Août 2021 à 22h05 | La loi réduit la capacité des Juifs à revendiquer les biens perdus pendant la Seconde Guerre mondiale



Le parlement polonais a approuvé mercredi la loi interdisant la restitution des biens spoliés aux Juifs pendant la Shoah- qui a suscité de nombreuses critiques de la part de l’État d’Israël et des organisations juives.



Le texte de loi dispose que les demandes d’indemnisation de plus de 30 ans concernant les survivants et descendants de la Shoah soient désormais annulées.



La signature du président polonais Andrzej Duda est désormais requise pour que la loi prenne effet.



“L’État d’Israël ne transigera sur aucune virgule dans la mémoire de la Shoah. Je condamne la législation du Parlement polonais qui a été adoptée aujourd’hui, qui porte atteinte à la mémoire de la Shoah et aux droits de ses victimes”, a réagi le ministre des Affaires étrangères Yaïr Lapid.

