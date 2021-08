Le Maroc et Israël signent de nouveaux accords de coopération

12 Août 2021 à 07h21 | Le royaume a été le quatrième pays arabe — après les Emirats arabes unis, Bahreïn et le Soudan — à avoir normalisé ses relations avec Israël en 2020 sous l’impulsion des Etats-Unis de Donald Trump, en contrepartie d’une reconnaissance américaine de sa “souveraineté” sur le territoire disputé du Sahara occidental.



Deux accords et un mémorandum de coopération portant sur l’aviation, la culture et les sports ainsi que sur la création de mécanismes de consultations politiques ont été signés durant la première journée de cette visite qualifiée d'”historique” par le chef de la diplomatie israélienne.

