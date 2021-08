Des inondations font au moins 44 morts dans le nord de la Turquie, selon un nouveau bilan

13 Août 2021 à 19h04 | Ces inondations dans les provinces de Kastamonu et de Sinop, causées par d’intenses précipitations, se sont produites à un moment où le pays se remettait à peine de vastes incendies.



Des inondations d’une ampleur inédite depuis des décennies en Turquie ont fait au moins 44 morts et neuf blessés dans le nord du pays, selon un nouveau bilan provisoire publié samedi 14 août. Un nombre indéterminé de personnes sont par ailleurs portées disparues.



Selon l’Agence gouvernementale de gestion des catastrophes naturelles (AFAD), des équipes spécialisées fouillaient les décombres de dizaines d’habitations qui se sont effondrées à cause de ces inondations, lesquelles se sont produites à la suite de pluies diluviennes, mercredi, dans des régions bordant la mer Noire.



Le village sinistré de Babaçay, dans la province de Sinop, illustre à lui seul la violence de la catastrophe : 40 maisons et les deux ponts permettant d’accéder à cette localité ont été détruits par les flots, d’après l’agence de presse étatique Anadolu.

Lire l’article complet sur https://www.lemonde.fr