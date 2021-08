Des hackers chinois s’attaquent à Israël

14 août 2021Les ordinateurs du gouvernement israélien et des entreprises technologiques ont fait face à plusieurs cyberattaques en 2019 et 2020 venant selon les premières données de l’enquête de l’Iran.



En effet, les premières preuves des enquêteurs pointaient directement vers l’Iran, le principal rival géopolitique d’Israël. Mais les enquêteurs ont découvert en investiguant en profondeur que des hackers chinois ont utilisé des outils normalement associés aux Iraniens, et ont écrit en langue farsi.



Ces recherches plus approfondies ont permit aux enquêteurs de recueillir de nombreuses informations via d’autres cas de cyberespionnage à travers le Moyen-Orient. Ils ont alors réalisé qu’il ne s’agissait pas d’une opération iranienne, mais d’hackers chinois se faisant passer pour une équipe de pirates informatiques de Téhéran, selon le MIT Technology Review.



Une nouvelle recherche de la société américaine de cybersécurité, FireEye, en collaboration avec l’armée israélienne, a mit en avant le subterfuge raté et décrit les techniques utilisées par les hackers chinois dans leurs efforts pour rejeter la faute sur l’Iran.

