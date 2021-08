«Qui ?» : des pancartes antisémites brandies dans un cortège anti-pass sanitaire à Paris

15 Août 2021 à 20h58 | La préfecture de police annonce avoir signalé à la justice des pancartes antisémites aperçues lors d’un rassemblement anti-pass sanitaire ce samedi.



Après Metz, Paris. Des pancartes aux inscriptions antisémites ont été brandies par des manifestants lors d’un rassemblement contre le pass sanitaire ce samedi, a signalé la préfecture de police, qui annonce avoir saisi la justice en début de soirée.



Sur une photo relayée par la préfecture, on aperçoit deux manifestants dans le 14e arrondissement de Paris arborant des pancartes avec l’inscription « Qui ? », un slogan antisémite qui s’est popularisé ces dernières semaines au sein de militants de l’extrême droite et des milieux complotistes, après un passage télévisé aux relents antisémites et complotistes il y a quelques semaines sur CNews. Ce slogan, qui se veut interrogateur, accuse les Juifs de contrôler les médias, voire le monde, et donc d’être à l’origine de la pandémie, et/ou d’en profiter.

