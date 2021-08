Le Président Polonais Andrzej Duda Approuve La Loi Interdisant La Restitution Des Biens Appartenant Aux Juifs

15 Août 2021 à 07h20 | Israël rappelle son chargé d’affaires en Pologne et dénonce une loi “antisémite”



Le ministre israélien des Affaires étrangères Yaïr Lapid a annoncé samedi avoir rappelé le chargé d’affaires de l’ambassade d’Israël à Varsovie, dénonçant comme “antisémite” une nouvelle loi limitant les possibilités de demandes de restitution de biens confisqués après la Seconde Guerre mondiale en Pologne.



“La Pologne a approuvé aujourd’hui, et ce n’est pas la première fois, une loi immorale et antisémite”, a déclaré M. Lapid dans un communiqué.



“Ce soir, j’ai demandé au chargé d’affaires de notre ambassade à Varsovie de revenir immédiatement en Israël pour des consultations, pour une période indéterminée”, a-t-il ajouté. “Le nouvel ambassadeur d’Israël en Pologne, qui devait partir pour Varsovie, restera en Israël pour le moment.”

