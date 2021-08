Le chef de l’UNRWA rejette les appels à licencier du personnel antisémite

15 Août 2021 à 12h49 | Au lieu des licenciements, le Commissaire général de l’UNRWA prévoit un atelier de tolérance pour les employés. Envoyé d’Israël à l’ONU : Si l’UNRWA s’est engagé à appliquer une politique de tolérance zéro à l’égard de la haine, il doit immédiatement licencier ceux qui incitent à la haine en ligne.



Les responsables israéliens s’insurgent contre le refus de l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens de prendre des mesures contre les employés qui incitent à la violence et promeuvent l’antisémitisme en ligne.



Un rapport de UN Watch, une organisation non gouvernementale basée à Genève qui surveille l’activité de l’ONU, a trouvé 113 cas d’incitation à la violence par le personnel de l’UNRWA, en violation flagrante des règles de l’UNRWA.



Parmi les publications sur les réseaux sociaux citées par UN Watch, il y en avait une du professeur de mathématiques Nahed Shrarawi dans laquelle elle partageait une vidéo qui comprenait une image du leader nazi Adolf Hitler ainsi que des citations inspirantes. Un autre enseignant de l’UNRWA en Judée et Samarie du nom de Husni Masri a partagé un article faisant la promotion des théories du complot sur les Juifs, notamment selon lesquelles les Juifs veulent gouverner le monde et détruire l’Islam et sont responsables du coronavirus.



Selon UN Watch, l’incitation à la violence et à la haine parmi les 30 000 membres du personnel de l’UNRWA est un problème bien plus grave que ne le montre le rapport, car les incidents inclus dans le rapport concernent des personnes ayant des comptes Facebook qui s’identifient ouvertement comme des employés de l’agence.

