Un religieux chiite épinglé après avoir critiqué l’influence de l’Iran

15 Août 2021 à 17h51 | Un clerc chiite irakien, proche du grand ayatollah Ali Sistani, a critiqué à mots voilés l’influence de l’Iran dans son pays et les “traîtres” qui la véhiculent, des propos qui lui ont valu dimanche les foudres d’une faction pro-Téhéran.



Le grand voisin iranien a fortement gagné en influence en Irak ces dernières années, notamment à travers le Hachd al-Chaabi, une coalition paramilitaire anti-américaine composée en grande partie de groupes proches de Téhéran. Les nombreux détracteurs de ce groupe l’accusent même d’être le bras armé de l’Iran en Irak. Et les manifestants qui ont participé au soulèvement populaire d’octobre 2019 assurent qu’il est derrière la vague d’assassinats et d’enlèvements de militants qui a suivi.



Lors d’une cérémonie samedi à la mémoire du martyre de l’imam Hussein, petit-fils du prophète Mahomet et figure révérée de l’islam chiite, cheikh Hamid al-Yassiri s’en est pris à cette coalition, en se gardant toutefois de la nommer ou de parler directement de l’Iran. “L’imam Hussein nous a appris que quiconque n’est pas loyal à sa patrie est un traître et un imposteur”, a-t-il dit. Et d’ajouter que “tous les conseils, toutes les voix et les orientations qui viennent de par-delà les frontières n’ont rien à voir avec la doctrine de l’imam Hussein”. Bien que voilées, ces critiques ont déclenché l’ire de Qaïs al-Khazali, le chef d’Assaïb Ahl al-Haq, l’un des principaux groupes pro-Iran du Hachd al-Chaabi désormais intégrés à l’Etat.

