Attentat de l’Amia: forte émotion en Argentine après l’entrée d’Ahmad Vahidi au nouveau gouvernement iranien

16 Août 2021 à 02h20 | Le nouveau ministre de l’Intérieur de la République islamique Ahmad Vahidi est, selon la justice argentine, un des cerveaux de l’attentat terroriste contre la mutuelle juive Amia, le plus grave de l’histoire du pays.



« C’est un affront à la justice argentine et une insulte aux victimes de l’attentat contre l’Amia » : c’est ainsi que Felipe Solá, le ministre argentin des Affaires étrangères, a réagi à l’annonce de la nomination d’Ahmad Vahidi au poste de ministre de l’Intérieur par le président Raïssi.



Pour la justice argentine et pour Interpol, Vahidi est un des principaux responsables présumés de l’attaque à la voiture piégée contre la mutuelle juive Amia, qui fit 85 morts et 300 blessés le 18 juin 1994.



Selon les conclusions de l’enquête judiciaire, cet attentat terroriste, le plus meurtrier de l’histoire du pays, a été exécuté par le Hezbollah libanais, mais commandité par l’Iran, et Vahidi en serait un des cerveaux.

