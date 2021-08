Inondations mortelles en Turquie : Israël propose son aide

Août 2021 à 17h18 | Inondations d’une ampleur sans précédent depuis plusieurs décennies qui ont été déclenchées par des pluies diluviennes mercredi et qui font au moins 55 morts dans le nord



Le ministre de la Défense Benny Gantz a proposé dimanche d’envoyer des soldats israéliens de sauvetage en Turquie, suite aux inondations meurtrières dans le pays, a annoncé son bureau.



« Le ministre de la Défense Benny Gantz, via les canaux de Tsahal, a contacté l’Attaché de Défense de la Turquie en Israël et le ministère de la Défense turc, en leur proposant d’envoyer une délégation du commandement du Front intérieur en Turquie, [pour y mener notamment] des opérations de recherche, de sauvetage et une assistance médicale », a déclaré le ministère dans une déclaration. « À la lumière des puissantes inondations dans le pays qui ont déjà fait des dizaines de morts, » a-t-il ajouté.



Samedi, des équipes de secouristes menaient une course contre la montre pour retrouver des survivants dans les décombres de dizaines d’habitations qui se sont effondrées à cause de ces inondations qui ont touché des régions situées au bord de la mer Noire.

