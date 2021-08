Jérusalem: un incendie important se déclare dans les montagnes de la ville, les habitants de 6 localités évacués

15 Août 2021 à 18h14 | Douze avions bombardiers d’eau opèrent actuellement dans la zone



Un incendie de grande ampleur s’est déclaré dimanche après-midi dans la forêt et les montagnes de Jérusalem près de Beit Meir.



Les habitants de Beit Meir, Kislon, Ramat Raziel, Shoresh, Kiryat Ya’arim et Shoeva ont été priés de quitter leur domicile et la route 395 a été fermée à la circulation dans les deux sens.



Douze avions bombardiers d’eau opèrent actuellement dans la zone pour tenter de maîtriser les flammes. De nombreux pompiers ont également été mobilisés sur place.



Une épaisse fumée blanche a été aperçue au dessus des collines de Shoresh. La région s’est embrasée en raison des chaleurs caniculaires de ces derniers jours et du temps venteux enregistré aujourd’hui à Jérusalem.

