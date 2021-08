Talibans : « Nous percevons la Turquie comme un allié et souhaitons établir des liens étroits avec elle »

15 Août 2021 | Un responsable des talibans a déclaré au service turc du journal britannique The Independent que le groupe perçoit la Turquie comme un allié et non comme un ennemi.



« La Turquie est un pays avec lequel nous voulons construire des relations étroites », a déclaré Mullah Mohammad Yaqoob.



Les Talibans ont déclaré que le groupe ne percevait pas la Turquie comme un ennemi, mais plutôt comme un allié.



S’adressant au service turc de The Independent, le mollah Mohammad Yaqoob, fils du mollah Omar fondateur des talibans, a déclaré qu’ils souhaitaient établir des relations étroites avec la Turquie.



Yaqoob a également déclaré qu’ils attendent du président M.Erdogan qu’il soit respectueux à leur égard.



« La Turquie est un pays qui abrite de nombreux Afghans et avec lequel nous voulons developper des relations étroites. Nous percevons la Turquie comme un allié et non comme un ennemi », a-t-il déclaré le 15 août.



Par ailleurs Erdogan a déclaré le 11 août qu’il pourrait rencontrer le chef des talibans.

