Une femme affirme qu’elle et deux Ouïghours ont été détenus dans un centre de détention chinois secret à Dubaï | Nouvelles du monde

16 Août 2021 à 2h19 | Une femme a déclaré avoir été détenue pendant huit jours dans un centre de détention secret géré par des Chinois à Dubaï.



Wu Huan, 26 ans, était en fuite pour éviter l’extradition vers Chine.



Elle aurait été détenue parce que son fiancé, Wang Jingyu, 19 ans, est considéré comme un dissident chinois.



M. Wang est recherché par la Chine parce qu’il a publié des messages remettant en cause la couverture médiatique chinoise de la Manifestations à Hong Kong en 2019 et les actions du pays dans un affrontement frontalier avec Inde.



Mme Wu a déclaré avoir été enlevée dans un hôtel à Dubai et détenue par des fonctionnaires chinois dans une villa transformée en prison, où elle a vu ou entendu deux autres prisonniers – tous deux Ouïghours.

