Huawei est accusé d’espionner les habitants du Pakistan sur ordre de la Chine

16 Août 2021 | Huawei est accusé d’avoir contraint une firme américaine à glisser une backdoor (une porte dérobée) au sein d’une technologie de sécurité exploitée au Pakistan. Cette backdoor aurait permis au groupe chinois d’obtenir des informations sensibles sur les citoyens et les responsables gouvernementaux du pays. Ces données auraient été transmises aux autorités chinoises.



Business Efficiency Solutions, une petite entreprise basée en Californie, accuse Huawei d’avoir volé sa technologie et de l’avoir contraint à glisser une porte dérobée au sein de ses produits, rapporte le Wall Street Journal. La firme a déposé une plainte devant la cour fédérale américaine.



D’après l’entreprise californienne, le groupe chinois l’a obligé à mettre en place un système permettant de recueillir les données dans le cadre d’un projet au Pakistan. Business Efficiency Solutions et Huawei ont en effet développé un système de sécurité avec reconnaissance faciale pour une grande ville du Pakistan, Lahore.



Lors du développement du réseau, Huawei a insisté pour mettre au point une copie de ce réseau afin de permettre à des ordinateurs situés en Chine de collecter les données en transit. D’après Business Efficiency Solutions, cette copie a permis aux autorités chinoises de s’emparer d’informations sensibles sur les citoyens et les responsables gouvernementaux de Lahore. Pour convaincre l’entreprise de collaborer, Huawei aurait menacé de rompre le partenariat.

