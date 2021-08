Un terroriste arabe armé et déguisé en soldat arrêté en Judée et Samarie

16 Août 2021 à 16h51 | Des résidents israéliens de la région ont repéré le suspect marchant le long de la route 60 et ont alerté les autorités locales, qui ont à leur tour informé les militaires



Les soldats israéliens ont arrêté un Palestinien armé et déguisé en soldat près de l’implantation de Ma’ale Levona, selon le conseil régional de Binyamin.



Un communiqué du conseil a indiqué que des résidents israéliens de la région avaient repéré le suspect marchant le long de la route 60 et ont alerté les autorités locales, qui ont à leur tour informé les militaires.



Tsahal a confirmé l’arrestation et a indiqué que le suspect avait été emmené pour être interrogé.

