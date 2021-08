Feux de forêt: Israël demande l’aide internationale

16 Août 2021 à 19h09 | “Le Premier ministre a de nouveau souligné qu’il est de la plus haute importance de sauver des vies”



Le Premier ministre Naftali Bennett a donné lundi son accord pour demander une aide internationale dans l’objectif de lutter contre des feux de forêt qui font rage à l’extérieur de Jérusalem.



Une déclaration du bureau de M. Bennett indique qu’il a demandé au ministère de la Défense et à l’armée de fournir toute l’aide nécessaire et d’examiner si l’armée de l’air israélienne dispose d’outils supplémentaires pouvant être utilisés.

