Bennett dit au Hamas qu’Israël contrera l’agression “à ses propres conditions”

17 Août 2021 à 18h08 | Le Premier ministre avertit en outre que « en ce qui nous concerne, il n’y a pas de groupes marginaux à Gaza ; le Hamas est responsable de tout ».



« Le but de la visite ici est de voir les préparatifs des Forces de défense israéliennes, et les troupes sont effectivement prêtes », a-t-il déclaré. « Notre objectif est d’assurer la sécurité à long terme des habitants du sud et de la région de Gaza et nous allons agir au moment de notre choix et selon nos propres conditions ; nous ne laisserons aucun autre élément dicter ses conditions à nous.”

