Israël/Coronavirus: 150 à 250 décès par semaine pourraient être enregistrés d’ici fin aôut (étude)

17 Août 2021 à 18h11 | Plus de 8.000 nouveaux cas on été répertoriés en 24h



Israël pourrait enregistrer entre 150 et 250 décès dus au coronavirus par semaine d’ici la fin août, selon une équipe de chercheurs de l’Université hébraïque de Jérusalem.



D’ici la fin septembre, 500 à 1000 morts supplémentaires devraient également être recensés.



Selon le ministère de la Santé, 49 villes ont été classées “rouges” en raison de leur fort taux d’infection au covid-19.



Pour la première fois depuis le mois de février, plus de 8.000 nouveaux cas on été répertoriés en 24h et plus de 500 personnes sont dans un état grave.



Lundi soir, le gouvernement a décidé que dans les villes rouges, si 70% des élèves de la 4e à la terminale sont sont vaccinés, guéris ou qui présentent un test PCR négatif ils pourront étudier en présentiel, s’ils sont moins de 70 %, les cours se feront par zoom.



Pour faire face à la nouvelle vague, la vaccination de masse est encouragée et la vaccination avec la troisième dose de rappel pour les plus de 50 ans est recommandée par les autorités sanitaires.

