19 Août 2021 à 00h01 | Les différentes parties prenantes assurent mordicus œuvrer en faveur de l’intérêt général, en l’absence de l’État, et surtout sans aucune arrière-pensée électoraliste.



Lorsque l’obscurité guette, les partis politiques s’improvisent fournisseurs de carburant



La demande des générateurs, qui fonctionnent au mazout, grimpe en flèche car l’électricité est distribuée par EDL seulement quelques heures par jour. Photo Marc Fayad



Un jour de la fin juillet, les propriétaires de groupes électrogènes de la ville de Aley tiraient une sonnette d’alarme désormais familière : à court de mazout et en l’absence de perspective d’approvisionnement en carburant, l’obscurité allait immanquablement s’installer dans les 24 heures. Les gros titres n’ont pas tardé à se répandre, de même que la panique. Et pour cause : avec des coupures d’électricité, parfois de 23 heures par jour, les générateurs sont devenus indispensables pour avoir de la lumière, faire tourner les ventilateurs en ces temps de fournaise et conserver la nourriture dans les réfrigérateurs.



L’anxiété des habitants de Aley ne tardait cependant pas à s’apaiser : le poids lourd politique local, le Parti socialiste progressiste (PSP), est intervenu, tel un chevalier, sur un camion de mazout, pour assurer que le précieux carburant serait fourni dès le lendemain. De fait, le parti tenait parole : le lendemain, 20 000 litres de diesel étaient distribués aux propriétaires de groupes électrogènes tandis que quatre camions-citernes se rendaient dans des localités voisines, rapportait à L’Orient Today un représentant des propriétaires de générateurs. « Nous sommes en contact avec les députés du PSP et le chef du parti lui-même, Walid Joumblatt, pour essayer de trouver une solution durable aux pénuries de mazout dans la région au cours des semaines à venir », avait-il ajouté.

