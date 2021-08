Israël a largué des tracts menaçants dans le sud de la Syrie après un raid

Dans ces tracts, l’armée a averti les troupes syriennes de cesser de coopérer avec le Hezbollah et a assumé la responsabilité d’une attaque menée en juin contre une base syrienne



18 août 2021, 22:14



Tsahal aurait largué mercredi des tracts menaçants dans le sud de la Syrie, avertissant les soldats syriens de cesser de coopérer avec le Hezbollah, quelques heures après avoir effectué des frappes de missiles sur une base militaire syrienne et un avant-poste contrôlé par le groupe terroriste libanais.



Les tracts, rédigés en arabe et adressés aux « soldats de l’armée [arabe] syrienne », ressemblaient à des tracts similaires largués en Syrie par le passé et comportaient la silhouette d’un aigle, symbole de la 210e division « Bashan » de Tsahal, chargée de défendre la frontière d’Israël avec la Syrie et le plateau du Golan.

