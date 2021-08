Covid : en Israël, la troisième dose de vaccin produit déjà des résultats encourageants

19 Août 2021 à 17h31 | Israël, pourtant un des pays au monde les plus vaccinés, fait face à une flambée d’infections due au variant delta. Ce qui a poussé les autorités à lancer une campagne de rappel jugée d’ores et déjà positive.



Israël est le premier pays au monde à avoir lancé une campagne générale de rappel de vaccin contre le Covid, une troisième injection, donc. Les autorités estimaient qu’il y avait urgence devant une vague d’infections du variant Delta, nettement plus contagieux que ses prédécesseurs.



Près de 8.700 cas ont été enregistrés sur la seule journée de mardi, contre une dizaine par jour fin juin. Et la semaine dernière, 120 personnes sont décédées, soit le double de tout le mois de juillet. La majorité du pays est passée en zone rouge.

