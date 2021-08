Nétanyahou : j’ai refusé la proposition de Kerry d’appliquer le modèle afghan aux Palestiniens

2021 à 08h36 | « J’ai prédit que dès que les États-Unis quitteraient l’Afghanistan, tout s’effondrerait. Malheureusement, c’est ce qui s’est passé : un régime islamique extrémiste a conquis l’Afghanistan et le transformera en un État terroriste qui mettra en danger la paix mondiale », a déclaré l’ancien Premier ministre. .



À la suite de la prise de contrôle rapide de l’Afghanistan par les talibans cette semaine, l’ancien Premier ministre Benjamin Nétanyahou a confirmé que les États-Unis lui avaient effectivement proposé d’appliquer leur « modèle afghan » en Israël en faisant en sorte que les forces palestiniennes entraînées par les États-Unis assurent la sécurité d’Israël.



« En 2013, le secrétaire d’État américain John Kerry m’a invité à une visite secrète en Afghanistan pour voir comment les États-Unis avaient établi une force militaire locale capable de lutter seuls contre le terrorisme », a déclaré Nétanyahou. « Le message était clair : le ‘modèle afghan’ est le modèle que les Etats-Unis cherchent également à appliquer à la cause palestinienne.



Par Ariel Kahana et i24NEWS

