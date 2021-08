La pionnière du Negev qui sème les graines qui défieront un avenir sec

20 Août 2021 à 5h56 | Après avoir planté les graines les plus vieilles du monde et apprivoisé l’arganier, Elaine Soloway réfléchit dorénavant à faire fleurir les déserts en pleine évolution



En 2005, Elaine Solowey avait fait les gros titres lorsqu’elle était parvenue à faire germer une graine de palmier-dattier vieille de plus de 1 900 ans, permettant à une espèce antique de revenir à la vie.



Aujourd’hui, Solowey, qui est née en Californie, voudrait sauver des dizaines d’autres végétaux menacés d’extinction en espérant réhabiliter les habitats et trouver aussi les moyens d’aider les fermiers et autres à s’adapter au réchauffement climatique, dans une région d’ores et déjà aride.



Vénérée par tous les passionnés des espèces végétales comme le serait une rock-star, Soloway, 68 ans, travaille depuis un bureau rempli de livres, de vieilles tasses à café et autres pots à épices où elle a placé des graines, et de fioles contenant différentes formes d’épines. Elle dispose même de deux serres délabrées, qui manquent même du contrôle basique de la température.



C’est dans ce royaume improbable de l’Institut d’études environnementales d’Arava, dans le sud d’Israël, qu’elle continue à faire pousser des palmiers-dattiers et autres végétaux mentionnés dans la bible, la myrrhe, le baume de Gilad (associé à la caravane qui était partie de Gilead vers l’Égypte et à laquelle le jeune Joseph avait été vendu par ses frères jaloux, selon la Genèse, verset 37:25) et bien plus encore d’espèces susceptibles d’avoir des vertus médicinales ou qui pourraient s’avérer prometteuses en termes de culture durable dans des conditions de sécheresse, ou précieuses pour l’écosystème et en danger d’extinction.



Solowey, 68 ans, a immigré au sein de l’État juif depuis la Californie en 1974 et elle a depuis passé sa vie au Kibboutz Ketura, qui avait été fondé par des étudiants américains du programme d’année sabbatique Young Judea en 1973. Le kibboutz est situé à 50 kilomètres au nord d’Eilat.

Lire l’article complet sur https://fr.timesofisrael.com