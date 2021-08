La Syrie a intercepté 22 missiles lors d’un raid aérien contre Damas attribué à Israël (armée russe)

21 Août 2021 à 10h13 | Les interceptions ont été effectuées par des systèmes de défense aérienne fabriqués en Russie



Les forces de défense aérienne syriennes ont abattu 22 missiles tirés dans le ciel de Damas par des avions de chasse lors d’un raid attribué à Israël, a annoncé vendredi l’armée russe, selon l’agence de presse Associated Press (AP).



Le contre-amiral Vadim Kulit, chef du Centre de réconciliation de l’armée russe en Syrie, a déclaré que six avions de combat israéliens avaient ciblé des installations dans les provinces de Damas et de Homs depuis l’espace aérien libanais.



Selon le responsable militaire, les unités de défense aérienne syriennes ont intercepté 22 des 24 missiles tirés par les avions de combat grâce aux systèmes de défense aérienne fournis par la Russie, Pantsyr-S et Buk-M2.

