Israël/Gaza: un garde-frontière grièvement blessé lors d’affrontements avec des “émeutiers” palestiniens

21 Août 2021 à 20h13 | Des affrontements ont éclaté samedi après-midi à la frontière entre Israël et la bande de Gaza au cours desquels un garde-frontière israélien a été grièvement blessé et évacué par hélicoptère dans un état critique vers l’hôpital le plus proche.



Le garde-frontière a été blessé par les tirs d’un Palestinien qui a ouvert le feu de l’autre côté de la barrière de sécurité, au nord de la bande de Gaza, en sa direction.



“Les incidents à la frontière nous rappellent les grands défis auxquels font face la police israélienne, les gardes-frontière et les forces de Tsahal. Nous continuerons d’agir fermêment contre ceux qui veulent nous nuire ainsi qu’à la sécurité des citoyens d’Israël,” a réagi le commissaire de police Kobi Shabtai.



41 émeutiers palestiniens ont également été blessés lors des affrontements.

