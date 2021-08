Le créateur d’un site antisémite mis en examen

22 Août 2021 à 14h51 | Samuel Goujon a été déféré samedi et mis en examen, notamment pour injure publique en raison de l’origine, de l’appartenance à une ethnie, une race ou une religion.



Le créateur d’un site antisémite, Samuel Goujon, 36 ans, a été placé en garde à vue et déféré samedi selon les informations du Parisien, confirmées par le parquet de Paris. Le site, qui reprenait le nom d’un journal collaborationniste, n’est désormais plus consultable. Il recensait les noms de personnes prétendument juives des mondes politique, médiatique, culturel et économique, le tout, souvent accompagné d’une photo et d’une courte biographie.

