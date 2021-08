Un antisémite de premier plan de QAnon s’avère être un évangéliste de Floride

23 Août 2021 à 17h48 | Celui qui se fait appeler GhostEzra et qui compte 300 000 adeptes sur Telegram, a publié de la “propagande nazie explicite, y compris la négation pure et simple de la Shoah”



JTA – Un promoteur populaire et violemment antisémite de la théorie de conspiration pro-Trump QAnon a été identifié comme un chrétien évangélique de Floride.



L’homme, qui se fait appeler GhostEzra sur l’application de messagerie cryptée Telegram, a plus de 300 000 adeptes et publie « de la propagande nazie explicite, y compris la négation pure et simple de la Shoah et une multitude de théories du complot qui vont souvent de l’antisémitisme indirect à l’antisémitisme explicite », selon Logically, une organisation qui suit la désinformation en ligne et qui a découvert son identité.



Parmi les documents que l’homme a postés, figure un film de 12 heures qui prétend que les Juifs ont créé le communisme afin de dominer le monde. Selon Logically, la chaîne Telegram de GhostEzra est devenue un salon de discussion néo-nazi.

Lire l’article complet sur https://fr.timesofisrael.com