Un groupe de hackers appelé “Adalat Ali” a publié des photos de la prison d’Evin.

22 Août 2021 | Ces images ont été publiées le 22 août 2021 par un groupe appelé Edalate Ali et ils ont annoncé qu’en soutien aux prisonniers politiques, ils avaient piraté les caméras de sécurité de la tristement célèbre prison d’Evin en Iran pour exposer les crimes commis par le régime. La vidéo montre la torture et les mauvais traitements infligés aux prisonniers politiques, ce qui semble normal aux gardiens et à un Mulla que vous voyez dans les images. Ce n’est qu’un exemple de torture quotidienne des prisonniers. Comment l’UE et les gouvernements occidentaux peuvent-ils voir ces images et pourtant serrer la main du meurtrier Raisi et de son régime ?