Origine de la pandémie de Covid-19 : ce rapport américain qui dénonce les silences de Xi Jinping

23 Août 2021 à 11h00 | Le président américaine Joe Biden devrait recevoir cette semaine un compte-rendu d’enquête des services de renseignement sur les origines de la pandémie de Covid-19.



La théorie d’un accident de laboratoire à Wuhan, en Chine, qui aurait permis au virus de s’échapper est-elle crédible? La communauté du renseignement américain vient d’enquêter intensivement sur le sujet mais reste divisée sur la question. C’est ce que révèle un rapport commandé par le président Joe Biden et dont la publication est attendue en fin de semaine prochaine. La version classifiée lui sera transmise mais les contenus non classifiés seront rendus publics. Selon une source citée par CNN, ce rapport classifié ne contiendrait pas d’information “bouleversante” et n’aurait pas réussi à trancher entre deux hypothèses : une fuite accidentelle des différents laboratoires de recherche biologique de Wuhan ou une transmission naturelle de l’animal à l’homme.

