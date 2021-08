Allemagne : un homme portant une kippa agressé par 10 personnes à Cologne

24 Août 2021 à 11h26 | La police a arrêté deux adolescents soupçonnés d’avoir commis un crime de haine antisémite ; la victime a quitté l’hôpital après y avoir passé la nuit



JTA — Un jeune homme juif de 18 ans portant une kippa a été frappé par un groupe de 10 agresseurs dans un espace vert public à Cologne, en Allemagne, et emmené à l’hôpital avec une fracture du nez et de la pommette.



La police a arrêté deux suspects dans ce qu’elle considère comme un crime de haine antisémite. L’attaque a été filmée par une caméra de vidéosurveillance de la police vendredi.



Les suspects, âgés de 18 et 19 ans, ont été libérés samedi sur parole. Aucune autre information n’a été communiquée à leur sujet.

Lire l’article complet sur https://fr.timesofisrael.com