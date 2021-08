Iran – Les gaffes des nominés de Raisi – fabriquer des Lamborghini en Iran

24 Août 2021 | Le parlement iranien, Majles, a décidé de consacrer une journée supplémentaire au processus d’examen des ministres proposés par le président Ebrahim Raisi et de leurs plans, car les débats sur les qualifications de quelques ministres ont pris plus de temps que prévu.



Le Majles a déclaré lundi que le vote de confiance pour le cabinet de Raisi sera exprimé mercredi plutôt que mardi comme cela avait été annoncé plus tôt. Les déclarations passées et actuelles de certains candidats ont toutefois attiré l’attention du public.



En attendant, Raisi a annoncé sur la page Instagram de son gouvernement que sa rencontre avec le cabinet sortant de Rouhani dimanche était la dernière et que sa prochaine réunion de cabinet se déroulerait en présence de ses propres ministres.



Raisi a également annoncé une décision majeure qui aura un impact sur de nombreux Iraniens, pas nécessairement de manière positive. Le nouveau président a mis fin au système de semaine de cinq jours, en place depuis des décennies en Iran en déclarant jeudi un jour ouvrable, soulignant que les Iraniens auront un week-end plus court, vendredi seulement, à partir du premier du mois iranien de Shahrivar. , c’est le 23 août.



Pendant ce temps, certains des débats sur les ministres de Raisi se sont avérés être plus que les approbations habituelles. Les polémiques portent notamment sur les déclarations du futur ministre de l’Éducation Baghgoli et du ministre du Travail Hojjat Abdolmaleki.



Comme plusieurs législateurs ont souligné que les qualifications et l’expérience de Baghgoli sont inférieures au niveau ministériel, le candidat a fait quelques gaffes dans son discours dimanche, certaines d’entre elles sont difficiles à rendre dans une langue autre que le farsi. Le plus important qui a été rapidement repris par les médias sociaux et traditionnels était ses remarques sur « Les mères de la plupart des étudiants iraniens sont des femmes ».



Le ministre du Travail proposé, Hojjat Abdolmaleki, qui a également fait l’objet de sérieuses critiques de la part des législateurs au sujet de ses références, a déclaré lors de son discours : “Si vous cherchez un bon ministre du Travail dans tout l’Iran, vous ne pouvez pas trouver quelqu’un de meilleur que moi”. Et lorsque les législateurs se sont opposés à ses propos, Abdolmaleki a déclaré : « Si vous ne voulez pas de moi, le prochain candidat au poste sera toujours présenté par moi » au président.



Abdolmaleki est surtout connu pour ses commentaires à la télévision iranienne en direct en mars sur la rétro-ingénierie d’une voiture Lamborghini (le lien est externe), comme moyen de créer de la richesse pour le pays. Les utilisateurs des médias sociaux ont fait des blagues sur le manque de sensibilisation du ministre proposé, c’est le moins qu’on puisse dire. Lorsqu’on lui a dit que certaines pièces de Lamborghini sont difficiles à fabriquer en Iran, il a estimé que les entrepreneurs iraniens pourraient acheter le moteur à l’étranger et l’ajouter sur la carrosserie qu’ils fabriquent en Iran.



Il a dit que des étudiants iraniens ont fabriqué deux de ces voitures Lamborghini, mais que la police ne leur donne pas de plaques d’immatriculation pour qu’ils puissent les montrer dans les rues. Abdolmaleki a déclaré que bien que les Lamborghini coûtent 20 milliards de rials iraniens chacune, les étudiants ont quelque 1 000 clients qui les attendent.



Le troisième ministre proposé dont les qualifications et les plans ont suscité la controverse au Majles était Bahram Einollahi nommé par Raisi pour le poste de ministre de la Santé. Les utilisateurs des médias sociaux ont remis en question ses antécédents universitaires et ses antécédents professionnels en tant que chef du centre médical du CGRI et l’ont fustigé parce qu’il avait promis au Majles qu’il préconiserait la médecine traditionnelle “islamique”.



Des critiques et des médecins parlant à Iran International TV ont déclaré que même si Avicenne était en vie aujourd’hui, il n’aurait pas suggéré ses propres médicaments traditionnels “islamiques” aux patients d’aujourd’hui. Sur les réseaux sociaux, les gens sont en colère parce que le ministre proposé n’avait aucun plan pour intensifier les efforts de vaccination dans un pays où plus de 600 patients COVID-19 sont décédés ces derniers jours.



Les critiques du parti ultraconservateur Paydari à l’encontre du ministre du Renseignement proposé, Esmail Khatib, ont été magistralement contrecarrées par le président du Majles Mohammad Bagher Ghalibaf, qui a déclaré que Khatib avait la bénédiction de Khamenei en tant qu’ancien chef de la sécurité de son bureau, qui s’étend à tous les ministres clés. Cela a laissé les trois ministres proposés pour l’éducation, le travail et la santé comme les candidats les plus probables qui pourraient ne pas remporter le vote de confiance du parlement mercredi.

