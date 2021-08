Israël a mené des frappes aériennes contre Gaza en riposte à l’envoi de ballons incendiaires

24 Août 2021 à 00h21 | Les raids ont visé des sites de la ville de Gaza, de Khan Younès et de Jabaliya.



Des frappes aériennes israéliennes ont répondu, lundi 24 août, à des lancers de ballons incendiaires vers son territoire en provenance de la bande de Gaza. Ces ballons avaient causé des feux de brousse sur le sol israélien, ont rapporté les pompiers dans un communiqué.



L’armée israélienne a confirmé que des avions de combat avaient visé « un site de fabrication d’armes appartenant au Hamas à Khan Younès » (sud du territoire), l’entrée d’un tunnel souterrain à Jabaliya (nord) et un site de lancement de roquettes souterrain, « situé près de maisons et d’une école à Chejaya », un quartier de la ville de Gaza.



« Les frappes étaient en représailles aux tirs de ballons incendiaires par le Hamas vers le territoire israélien plus tôt aujourd’hui », a fait savoir l’armée dans un communiqué publié dans la nuit de lundi à mardi. Les raids n’ont pas fait de victimes, mais ils ont causé des dégâts matériels, a précisé une source de sécurité palestinienne dans l’enclave.

Lire l’article complet sur https://www.lemonde.fr