Deux hommes en garde à vue après les dégradations de la stèle de Simone Veil

Août 2021 à 12h01 | Les deux sexagénaires ont été placés en garde à vue ; le premier a été interpellé mardi matin et le second s’est rendu aux autorités un peu plus tard dans la journée



Deux hommes ont été interpellés mardi dans le cadre de l’enquête sur les dégradations d’une stèle en hommage à Simone Veil à Perros-Guirec (Côtes-d’Armor), a tweeté le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin.



« Merci aux enquêteurs de la gendarmerie qui ont interpellé deux individus suite à la dégradation de la stèle de Simone Veil à Perros-Guirec », a-t-il écrit.



« Aucune tolérance avec la haine antisémite », a ajouté le ministre.

